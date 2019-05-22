ООН не должны мириться с присутствие РФ в Совбезе - Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. ООН не должны мириться с присутствием Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун вчера, 21 мая, во время выступления на 72 сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Каждый, кто находится в этом зале должен обрести свободу сказать "нет" бизнесу как обычно. ООН не должны мириться с присутствием Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск и командных структур с оккупированных территорий Украины (Донбасса и Крыма) и освобождение всех военнопленных и политических заключенных", - говорится в сообщении.
Она отметила, что страны-члены ВОЗ должны отказаться от российских денег, которые наполняют западные счета, иначе есть риск стать заложником Кремля.
Супрун добавила, что санкционный режим должен быть расширен и сохранен.
"Санкционный режим должен быть сохранен и расширен, иначе вы рискуете вознаградить поведение, которое аннулирует преимущества, которые общество получает от мира и процветания", - сказала Супрун.
Напомним, Великобритания во время заседания Совета Безопасности ООН обвинила Россию в неуважении к Совету Безопасности из-за выступления постоянного представителя РФ.