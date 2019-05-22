ООН не повинні толерувати присутність РФ у Радбезі — Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. ООН не повинні толерувати присутність Російської Федерації у Раді Безпеки, доки ті не повернуться до системи міжнародного права. Про це заявила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вчора, 21 травня, під час виступу на 72 сесії Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.
“Кожен, хто знаходиться у цій залі повинен знайти волю сказати „ні“ бізнесу як завжди. ООН не повинні толерувати присутність Російської Федерації у Раді Безпеки, доки ті не повернуться до системи міжнародного права, починаючи з виведення їхніх військ та командних структур з окупованих територій України (Донбасу та Криму) і звільнення всіх військовополонених та політичних в’язнів”, — йдеться у повідомленні.
Вона зазначила, що країни-члени ВООЗ повинні відмовитись від російських грошей, які наповнюють західні рахунки, інакше є ризик стати заручником Кремля.
Супрун додала, що санкційний режим повинен бути розширений та збережений.
“Санкційний режим повинен бути збережений та розширений, інакше ви ризикуєте винагородити поведінку, яка анулює переваги, які суспільство отримує від миру та процвітання”, — сказала Супрун.
Нагадаємо, Британія під час засідання Ради Безпеки ООН звинуватила Росію в неповазі до РБ через виступи постійного представника РФ.