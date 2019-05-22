ООН не повинні толерувати присутність РФ у Радбезі — Супрун

КИЇВ. 22 травня. УНН. ООН не повинні толерувати присутність Російської Федерації у Раді Безпеки, доки ті не повернуться до системи міжнародного права. Про це заявила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вчора, 21 травня, під час виступу на 72 сесії Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.