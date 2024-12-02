ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

Для восстановления деградированных земель и борьбы с расширением пустынь в мире необходимо будет инвестировать не менее 2,6 триллиона долларов к концу десятилетия. Об этом сообщает исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) Ибрагим Тиав, передает УНН.

Детали

Изменение климата, частые засухи и растущие потребности в продовольствии на фоне глобального увеличения населения создают серьезные риски для стабильности общества.

По словам Тиава, значительная часть из необходимых примерно 1 миллиарда долларов в день должна поступить из частного сектора. В настоящее время этот сектор обеспечивает только 6% необходимых средств, в то время как основное бремя финансирования лежит на государственных ресурсах. ООО подчеркнул, что частный сектор, являясь главным двигателем деградации земель через производство продуктов питания, должен активнее приобщаться к их восстановлению.

Эта глобальная задача требует немедленных действий и финансового участия как правительств, так и частных компаний.

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