ООН: почти 4 млн человек покинули Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. С 24 февраля по 28 марта Украину покинули более 3,9 млн человек, свидетельствуют данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, пишет УНН.
Детали
УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев сообщило, что на фоне войны, начатой рф, беженцами стали 3 901 713 украинцев.
Большинство беженцев отправились в Польшу (более 2,3 млн), Румынию (более 602 тысяч) и Молдову (более 385 тысяч).
Дополнения
США примут в 100 000 беженцев из Украины.