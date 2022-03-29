ООН: почти 4 млн человек покинули Украину

Детали

УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев сообщило, что на фоне войны, начатой рф, беженцами стали 3 901 713 украинцев.

Большинство беженцев отправились в Польшу (более 2,3 млн), Румынию (более 602 тысяч) и Молдову (более 385 тысяч).

Дополнения

США примут в 100 000 беженцев из Украины.