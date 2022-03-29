ООН: майже 4 млн людей залишили Україну

Деталі

УВКБ ООН, агентство ООН у справах біженців, повідомило, що на тлі війни, розпочатої рф, біженцями стали 3 901 713 українців.

Більшість біженців вирушили до Польщі (понад 2,3 млн), Румунії (понад 602 тисячі) та Молдови (понад 385 тисяч).

Доповнення

США приймуть до 100 000 біженців з України.