ООН: майже 4 млн людей залишили Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. З 24 лютого по 28 березня Україну залишили понад 3,9 млн людей, свідчать дані управління верховного комісара ООН у справах біженців, пише УНН.
Деталі
УВКБ ООН, агентство ООН у справах біженців, повідомило, що на тлі війни, розпочатої рф, біженцями стали 3 901 713 українців.
Більшість біженців вирушили до Польщі (понад 2,3 млн), Румунії (понад 602 тисячі) та Молдови (понад 385 тисяч).
Доповнення
США приймуть до 100 000 біженців з України.