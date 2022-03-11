ООН: число беженцев из Украины достигло 2,5 миллиона человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Количество украинцев, покинувших Украину из-за нападения России, возросло до 2,5 миллионов человек. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филлипо Гранди, пишет УНН.
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“Трагично. Число беженцев из Украины достигло сегодня 2,5 миллиона. По нашим оценкам, около двух миллионов человек перемещено внутри Украины. Миллионы людей вынуждены покинуть свои дома из-за этой бессмысленной войны”, — написал он.
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На пунктах пропуска на западной границе, по данным Госпогранслужбы, 11 марта практически отсутствуют очереди. За 10 марта государственную границу на западе Украины пересекли почти 111 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Пограничники сообщают, что пассажиропоток несколько уменьшился.