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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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ООН: Кількість біженців з України сягнула 2,5 мільйони осіб

ООН: Кількість біженців з України сягнула 2,5 мільйони осіб

Київ • УНН

 • 77871 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Кількість українців, що покинули Україну через напад Росії, зросла до 2,5 мільйонів осіб. Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філліпо Гранді, пише УНН.

Цитата

“Трагічно. Кількість біженців з України досягла сьогодні 2,5 мільйона. За нашими оцінками, близько двох мільйонів людей переміщено всередині України. Мільйони людей змушені покинути свої домівки через цю безглузду війну”, - написав він.

Раніше

На пунктах пропуску на західному кордоні, за даними Держприкордонслужби, 11 березня практично відсутні черги. За 10 березня державний кордон на заході України перетнули майже 111 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Прикордонники повідомляють, що пасажиропотік дещо зменшився

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