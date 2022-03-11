ООН: Кількість біженців з України сягнула 2,5 мільйони осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Кількість українців, що покинули Україну через напад Росії, зросла до 2,5 мільйонів осіб. Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філліпо Гранді, пише УНН.
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“Трагічно. Кількість біженців з України досягла сьогодні 2,5 мільйона. За нашими оцінками, близько двох мільйонів людей переміщено всередині України. Мільйони людей змушені покинути свої домівки через цю безглузду війну”, - написав він.
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На пунктах пропуску на західному кордоні, за даними Держприкордонслужби, 11 березня практично відсутні черги. За 10 березня державний кордон на заході України перетнули майже 111 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Прикордонники повідомляють, що пасажиропотік дещо зменшився.