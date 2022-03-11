Потік біженців з України дещо зменшився – прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На пунктах пропуску на західному кордоні сьогодні практично відсутні черги. Крім того, спостерігається зменшення пасажиропотоку. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.
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За добу 10 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 111 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів.
Прикордонники повідомляють, що показники свідчать, що пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби.
Минулої доби Україну покинули майже 94 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 67 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів мінімальні.
«До України за минулу добу прибули понад 17 тисяч осіб, майже 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, що планують захищати майбутнє своєї країни. Пишаємося земляками! До слова, за 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч наших співвітчизників!», - повідомили у ДПСУ.
Додамо
Станом на 12 годину на усіх 24 пунктах пропуску на західному кордоні спостерігаються окремі невеликі черги або ж черги відсутні взагалі.