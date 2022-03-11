Поток беженцев из Украины несколько уменьшился - пограничники

Детали

За сутки 10 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 111 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

Пограничники сообщают, что показатели свидетельствуют, что пассажиропоток несколько снизился относительно показателей предыдущих суток.

За прошедшие сутки Украину покинули почти 94 тысячи человек. Большинство из выехавших - около 67 тысяч человек - пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас на данном направлении накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов минимальны.

"В Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек, почти 14 тысяч из которых - украинцы. Большинство из них-мужчины, планирующие защищать будущее своей страны. Гордимся земляками! К слову, за 15 последних дней в Украину вернулись около 205 тысяч наших соотечественников!",- сообщили в ГПСУ.

Добавим

По состоянию на 12 часов на всех 24 пунктах пропуска на западной границе наблюдаются отдельные небольшие очереди или очереди отсутствуют вообще.