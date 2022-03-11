Поток беженцев из Украины несколько уменьшился - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На пунктах пропуска на западной границе сегодня практически отсутствуют очереди. Кроме того, наблюдается уменьшение пассажиропотока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.
Детали
За сутки 10 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 111 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.
Пограничники сообщают, что показатели свидетельствуют, что пассажиропоток несколько снизился относительно показателей предыдущих суток.
За прошедшие сутки Украину покинули почти 94 тысячи человек. Большинство из выехавших - около 67 тысяч человек - пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас на данном направлении накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов минимальны.
"В Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек, почти 14 тысяч из которых - украинцы. Большинство из них-мужчины, планирующие защищать будущее своей страны. Гордимся земляками! К слову, за 15 последних дней в Украину вернулись около 205 тысяч наших соотечественников!",- сообщили в ГПСУ.
Добавим
По состоянию на 12 часов на всех 24 пунктах пропуска на западной границе наблюдаются отдельные небольшие очереди или очереди отсутствуют вообще.