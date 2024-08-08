ООН: 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в России

Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в России. Зато в Украине отношение к пленным РФ полностью отличается. Об этом сообщает руководитель Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл в эфире нидерландского телеканала Nederlandse Omroep Stichting (NOS), передает УНН.

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"Их бьют металлическими палками и палками, жестко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это худшее, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН. Пытки являются распространенными и структурными. 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это является военным преступлением", - говорит Белл.

По ее словам, Мониторинговая миссия ООН имеет полный доступ к российским пленным в Украине. Однако в России они лишены доступа к общению с украинскими пленными.

"Украинская власть предоставляет нам неограниченный доступ к лагерям и временным тюрьмам с военнопленными", - добавила Белл.

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