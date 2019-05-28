Внук Франко по случаю годовщины смерти дедушки посадил дуб в его усадьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В усадьбе Ивана Франко в Нагуевичах внук писателя Роланд Франко посадил дуб по случаю 103-й годовщины со дня смерти дедушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Международного фонда Ивана Франко.
"Сегодня, 28 мая, по случаю 103-й годовщины со дня смерти великого писателя, выдающегося ученого Ивана Франко в Нагуевичах его внук Роланд Франко посадил молодого дуба, который должен символизировать родовые корни и связь поколений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Франковый дуб, который уже высох, до сих пор стоит в Нагуевичах - под ним Франко написал автобиографическое повествование "Карандаш".
Напомним, во Львове осквернили мемориальную доску Ивану Франко.