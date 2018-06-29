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У Львові сплюндрували меморіальну дошку Івану Франку

У Львові сплюндрували меморіальну дошку Івану Франку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Невідомі пошкодили меморіальну дошку відомому українському письменникові та політичному діячу Івану Франку у Львові. Про це УНН повідомив директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

"Меморіальна дошка розташована у середмісті, на розі вулиць Крушельницької та Каменярів. Це таблиця з барельєфом із зображенням молодого Франка. Саме таблицю невідомі відбили з меморіальної дошки", – розповів директор музею.

Наразі за цим фактом Національна поліція проводить слідчі дії.

Тихолоз зазначив, що музей наполягатиме на відновленні меморіальної дошки.

"Ця таблиця не є ані у нашій власності, ані під нашим захистом. Ми як музей будемо обстоювати потребу її відновлення", – зазначив директор.

Він розповів, що у квартирі будинку, на фасаді якого розташована меморіальна дошка, Іван Франко жив протягом 1878-1880 років разом зі своїм приятелем Михайлом Павликом. Там видавався журнал "Громадський друг", а також там Франко написав свій відомий вірш "Каменярі".

Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, меморіальна дошка буде відновлена коштом міста.

Нагадаємо, у місті Добропілля Донецької області невідомі розбили пам'ятник воїну АТО Олександру Єрмакову, який загинув у 2015 році в боях під Дебальцевим. 

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