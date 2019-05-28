Онук Франка з нагоди річниці смерті дідуся посадив дуб у його садибі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У садибі Івана Франка у Нагуєвичах онук письменника Роланд Франко посадив дуб з нагоди 103-ї річниці від дня смерті дідуся. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міжнародного фонду Івана Франка.
"Сьогодні, 28 травня, з нагоди відзначення 103-ї річниці від дня смерті великого письменника, видатного вченого Івана Франка у Нагуєвичах його онук Роланд Франко посадив молодого дуба, який має символізувати родове коріння і зв’язок поколінь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Франковий дуб, який уже висох, досі стоїть у Нагуєвичах – під ним Франко написав автобіографічне оповідання “Олівець”.
Нагадаємо, у Львові сплюндрували меморіальну дошку Івану Франку.