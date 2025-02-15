"Они поняли, кто такой путин" - Зеленский об изменении позиции Европы

Позиция европейских стран относительно войны в Украине изменилась, и сейчас они более решительны в своей поддержке Киева. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Всегда европейцы были скептически настроены, более скептически, чем Соединенные Штаты. Сейчас я вижу противоположные вещи, потому что сейчас я вижу, что европейцы начали быть более готовыми к определенным шагам в поддержку Украины", - заявил Зеленский.

"Я думаю, что они за эти три года, они по крайней мере поняли, кто такой путин. И я думаю, что это важно... Многие из лидеров начинают понимать, что когда он придет - он попытается, просто, чтобы вы знали, просто попробовать... Что сделает НАТО? Я думаю, что они дадут ответ. Я думаю, что это очень опасно", - добавил глава государства.

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