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"Они поняли, кто такой путин" - Зеленский об изменении позиции Европы

"Они поняли, кто такой путин" - Зеленский об изменении позиции Европы

Киев  •  УНН

 • 2438 просмотра

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Европейские страны стали более решительными в поддержке Украины, чем США. Зеленский заявил, что европейские лидеры наконец поняли, кто такой Путин и его намерения.

Позиция европейских стран относительно войны в Украине изменилась, и сейчас они более решительны в своей поддержке Киева. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

"Всегда европейцы были скептически настроены, более скептически, чем Соединенные Штаты. Сейчас я вижу противоположные вещи, потому что сейчас я вижу, что европейцы начали быть более готовыми к определенным шагам в поддержку Украины", - заявил Зеленский.

"Я думаю, что они за эти три года, они по крайней мере поняли, кто такой путин. И я думаю, что это важно... Многие из лидеров начинают понимать, что когда он придет - он попытается, просто, чтобы вы знали, просто попробовать... Что сделает НАТО? Я думаю, что они дадут ответ. Я думаю, что это очень опасно", - добавил глава государства. 

Президент Чехии о переговорах: Европе нужно определить "красные линии" и обсудить это с Украиной15.02.25, 13:49 • 17238 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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