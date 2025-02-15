"Вони зрозуміли, хто такий путін" - Зеленський про зміну позиції Європи

Позиція європейських країн щодо війни в Україні змінилася, і зараз вони більш рішучі у своїй підтримці Києва. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

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"Завжди європейці були скептично налаштовані, більш скептично, ніж Сполучені Штати. Зараз я бачу протилежні речі, тому що зараз я бачу, що європейці почали бути більш готовими до певних кроків на підтримку України", — заявив Зеленський.

"Я думаю, що вони за ці три роки, вони принаймні зрозуміли, хто такий путін. І я думаю, що це важливо… Багато хто з лідерів починає розуміти, що коли він прийде — він спробує, просто, щоб ви знали, просто спробувати… Що зробить НАТО? Я думаю, що вони дадуть відповідь. Я думаю, що це дуже небезпечно", - додав глава держави.

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