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"Вони зрозуміли, хто такий путін" - Зеленський про зміну позиції Європи

"Вони зрозуміли, хто такий путін" - Зеленський про зміну позиції Європи

Київ • УНН

 • 26313 перегляди

Європейські країни стали більш рішучими у підтримці України, ніж США. Зеленський заявив, що європейські лідери нарешті зрозуміли, хто такий путін та його наміри.

Позиція європейських країн щодо війни в Україні змінилася, і зараз вони більш рішучі у своїй підтримці Києва. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Завжди європейці були скептично налаштовані, більш скептично, ніж Сполучені Штати. Зараз я бачу протилежні речі, тому що зараз я бачу, що європейці почали бути більш готовими до певних кроків на підтримку України", — заявив Зеленський.

"Я думаю, що вони за ці три роки, вони принаймні зрозуміли, хто такий путін. І я думаю, що це важливо… Багато хто з лідерів починає розуміти, що коли він прийде — він спробує, просто, щоб ви знали, просто спробувати… Що зробить НАТО? Я думаю, що вони дадуть відповідь. Я думаю, що це дуже небезпечно", - додав глава держави. 

Президент Чехії про переговори: Європі потрібно визначити "червоні лінії" і обговорити це з Україною15.02.25, 13:49 • 23695 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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