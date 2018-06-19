Омелян хочет привести в Украину еще минимум два лоукоста

"Мы проводим дальнейшие переговоры с некоторыми лоукост-компаниями. Я надеюсь, что будут приятные новости в этом году. Работаем над тем, чтобы минимум две компании осуществляли полеты на внутренних украинских перевозках. Но для этого нужна украинская регистрация. По меньшей мере, чтобы это была дочка известной компании мировой. Я думаю, это этот или следующий год", - сказал он.

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Омелян также рассказал, что уже первые рейсы компании Ryanair состоятся не в октябре, как планировалось ранее, а еще в сентябре.