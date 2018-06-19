Омелян хоче привести в Україну ще мінімум два лоукости

“Ми проводимо подальші переговори з деякими лоукост-компаніями. Я сподіваюся, що будуть приємні новини ще цього року. Працюємо над тим, щоб мінімум дві компанії здійснювали польоти на внутрішньо українських перевезеннях. Але для цього потрібна українська реєстрація. Щонайменше, щоб це була дочка відомої компанії світової. Я думаю, це цей або наступний рік”, — сказав він.

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Омелян також розповів, що вже перші рейси компанії Ryanair відбудуться не у жовтні, як планувалося раніше, а ще у вересні.