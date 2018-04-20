Порошенко не виключив, що Ryanair почне літати в Україну раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair може розпочати свою роботу в Україні раніше запланованого строку. Про це під час візиту на Львівщину заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Я не виключаю, що польоти (Ryanair – ред.) можуть початись раніше. Під час обговорювання з президентом Ryanair він сказав мені, що це обмежено постачанням нових літаків", - повідомив Президент.
Нагадаємо, для польотів в Україну Ryanair закупить нові Boeing.
Раніше повідомлялося, що Ryanair розпочне польоти в Україну у жовтні.