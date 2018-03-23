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Для польотів в Україну Ryanair закупить нові Boeing

Для польотів в Україну Ryanair закупить нові Boeing

Київ • УНН

 • 13288 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Для польотів в Україну компанія закупить нові літаки Boeing. Про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор компанії Майкл О’Лірі, передає кореспондент УНН.

"Літаки закуповуються напряму у Boeing. У серпні, вересні і жовтні планується купити по 8 літаків. Для польотів в Україну будуть використовуватись, як нові літаки, так і старі (яким по 3-4 роки). Весь флот компанії дуже тихий та енергоефективний", - повідомив Майкл О'Лірі.

Нагадаємо, Ryanair підписала угоди з аеропортами "Бориспіль" і "Львів".

Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.

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