Для польотів в Україну Ryanair закупить нові Boeing

"Літаки закуповуються напряму у Boeing. У серпні, вересні і жовтні планується купити по 8 літаків. Для польотів в Україну будуть використовуватись, як нові літаки, так і старі (яким по 3-4 роки). Весь флот компанії дуже тихий та енергоефективний", - повідомив Майкл О'Лірі.

Нагадаємо, Ryanair підписала угоди з аеропортами "Бориспіль" і "Львів".

Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.