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Ryanair розпочне польоти в Україну у жовтні

Ryanair розпочне польоти в Україну у жовтні

Київ • УНН

 • 12294 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Про це на прес-конференції авіакомпанії повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Для запуску польотів треба півроку. Тому перші польоти ми очікуємо в жовтні, оскільки треба закупити окремі літаки, створити інфраструктуру та сервіс, але ми точно знаємо, що це відбудеться”, — наголосив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 21 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Україна завершила переговори з Ryanair. Очікується, що аеропорт “Бориспіль” розпочне роботу з лоукостером Ryanair із запровадження нової системи розцінок, що в перспективі має сприяти зменшенню вартості квитків для українців.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair підтвердив, що готовий зайти на ринок України восени 2018 року.

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