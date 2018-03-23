Ryanair розпочне польоти в Україну у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Про це на прес-конференції авіакомпанії повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Для запуску польотів треба півроку. Тому перші польоти ми очікуємо в жовтні, оскільки треба закупити окремі літаки, створити інфраструктуру та сервіс, але ми точно знаємо, що це відбудеться”, — наголосив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 21 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Україна завершила переговори з Ryanair. Очікується, що аеропорт “Бориспіль” розпочне роботу з лоукостером Ryanair із запровадження нової системи розцінок, що в перспективі має сприяти зменшенню вартості квитків для українців.
Нагадаємо, лоукостер Ryanair підтвердив, що готовий зайти на ринок України восени 2018 року.