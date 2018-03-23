Ryanair начнет полеты в Украину в октябре

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13212 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 18014 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64020 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101909 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109131 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116523 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121870 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132982 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Ryanair начнет полеты в Украину в октябре

Ryanair начнет полеты в Украину в октябре

Киев  •  УНН

 • 12280 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Об этом на пресс-конференции авиакомпании сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Для запуска полетов надо полгода. Поэтому первые полеты мы ожидаем в октябре, поскольку нужно закупить отдельные самолеты, создать инфраструктуру и сервис, но мы точно знаем, что это произойдет", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 21 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина завершила переговоры с Ryanair. Ожидается, что аэропорт "Борисполь" начнет работу с лоукостером Ryanair по внедрению новой системы расценок, что в перспективе должно способствовать уменьшению стоимости билетов для украинцев.

Напомним, лоукостер Ryanair подтвердил, что готов зайти на рынок Украины осенью 2018 года.

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