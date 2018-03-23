Ryanair начнет полеты в Украину в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Об этом на пресс-конференции авиакомпании сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Для запуска полетов надо полгода. Поэтому первые полеты мы ожидаем в октябре, поскольку нужно закупить отдельные самолеты, создать инфраструктуру и сервис, но мы точно знаем, что это произойдет", - подчеркнул П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 21 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина завершила переговоры с Ryanair. Ожидается, что аэропорт "Борисполь" начнет работу с лоукостером Ryanair по внедрению новой системы расценок, что в перспективе должно способствовать уменьшению стоимости билетов для украинцев.
Напомним, лоукостер Ryanair подтвердил, что готов зайти на рынок Украины осенью 2018 года.