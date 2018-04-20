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Порошенко не исключил, что Ryanair начнет летать в Украину раньше

Киев • УНН

 • 12256 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair может начать свою работу в Украине раньше запланированного срока. Об этом во время визита во Львовскую область заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

Порошенко не исключил, что Ryanair начнет летать в Украину раньше

"Я не исключаю, что полеты (Ryanair - ред.) могут начаться раньше. Во время обсуждения с президентом Ryanair он сказал мне, что это ограничено поставками новых самолетов", - сообщил Президент.

Напомним, для полетов в Украину Ryanair закупит новые Boeing.

Ранее сообщалось, что Ryanair начнет полеты в Украину в октябре.

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