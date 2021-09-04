Омбудсмен заявила, что в Крыму задержали уже более 50 крымских татар

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 69942 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 104635 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 108857 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 159673 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 185194 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 131745 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 126001 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 179467 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125193 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 175950 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 109035 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 113670 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 107548 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 117471 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 109354 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 185283 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 179524 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 337489 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 304098 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 288364 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 65013 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 65853 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 159787 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 135010 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 175977 просмотра
Актуальное
Омбудсмен заявила, что в Крыму задержали уже более 50 крымских татар

Омбудсмен заявила, что в Крыму задержали уже более 50 крымских татар

Киев  •  УНН

 • 20112 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. После обысков и задержаний пяти крымских татар в аннексированном Россией Крыму под зданием так называемого "ФСБ" в Симферополе в субботу, 4 сентября, собрались родственники задержанных и другие протестующие. В итоге задержали более 50 протестующих. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Ранее сообщалось об около 40 задержанных.

Цитата

По ее словам, людей “затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различных отделений полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов”.

Детали

Среди задержанных — двое журналистов движения “Крымская солидарность” Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова, председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, бывший политзаключенный, фигурант “по делу Веджие Кашка” Казим Аметов, сообщила Денисова.

Она добавила, что российские правоохранители нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь.

“Без согласованных действий Украины и международных партнеров — из задержанных сегодня граждан Украины в очередной раз сделают „преступников“ по сфабрикованным делам”, — отметила Денисова. Она призвала международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения. В этом призыве к усилению возможных санкций против РФ в Денисовой ранее присоединился глава МИД Дмитрий Кулеба.

Контекст

В МИД ранее сегодня сообщили о пяти задержанных в течение 3-4 сентября в Крыму сотрудники ФСБ утром 3 сентября задержали Эльдара Одаманов, ночью 4 сентября — Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеиновым, утром 4 сентября после обысков у него дома был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

В МИД призвали международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на Россию “для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках “Крымской платформы”.

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила об открытии уголовных производств в связи с обысками и задержаниями в оккупированном Россией Крыма 3 и 4 сентября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы