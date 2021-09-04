Омбудсмен заявила, что в Крыму задержали уже более 50 крымских татар

Ранее сообщалось об около 40 задержанных.

Цитата

По ее словам, людей “затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различных отделений полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов”.

Детали

Среди задержанных — двое журналистов движения “Крымская солидарность” Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова, председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, бывший политзаключенный, фигурант “по делу Веджие Кашка” Казим Аметов, сообщила Денисова.

Она добавила, что российские правоохранители нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь.

“Без согласованных действий Украины и международных партнеров — из задержанных сегодня граждан Украины в очередной раз сделают „преступников“ по сфабрикованным делам”, — отметила Денисова. Она призвала международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения. В этом призыве к усилению возможных санкций против РФ в Денисовой ранее присоединился глава МИД Дмитрий Кулеба.

Контекст

В МИД ранее сегодня сообщили о пяти задержанных в течение 3-4 сентября в Крыму сотрудники ФСБ утром 3 сентября задержали Эльдара Одаманов, ночью 4 сентября — Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеиновым, утром 4 сентября после обысков у него дома был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

В МИД призвали международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на Россию “для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках “Крымской платформы”.

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила об открытии уголовных производств в связи с обысками и задержаниями в оккупированном Россией Крыма 3 и 4 сентября.