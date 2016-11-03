Омбудсмен: в условиях конфликта на Донбассе нужно внимательнее относиться к проблемам меньшинств

"Два с половиной года конфликта принесли огромное количество проблем для Украины, к которым, как оказалось, мы не были готовы. Сегодня наше внимание будет сосредоточено на том, настолько этот конфликт повлиял на состояние соблюдения прав меньшинств. Мы сможем комплексно оценить сложившуюся ситуацию, в каких вопросах не хватает влияния государственных органов, а где нам необходима помощь международных организаций и их экспертная поддержка ", - отметила В.Лутковская.

В то же время, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Пабло Матеу отметил ключевую роль информационно-разъяснительной работы среди детей и молодежи, ведь формирование личности человека и его восприятие многообразия формируется с детства.

В свою очередь, глава Миссии МОМ в Украине Манфред Профази отметил, что как общество относится к слабым, свидетельствует о том, настолько демократическим является это общество.

"В Украине существовали проблемы с восприятием меньшинств и до конфликта на востоке, а с его началом они только обострились. В этой связи нам необходимо объединить усилия с целью содействия разнообразия и формирования концепции равенства в Украине ", - добавил Манфред Профази.

В ведомстве отметили, что по результатам обсуждений планируется разработать рекомендации для правительства с целью содействия разнообразию и повышению уровня толерантности в Украине.