Омбудсмен: в умовах конфлікту на Донбасі потрібно уважніше ставитися до проблем меншин
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Необхідно ставитися більш уважно до проблем меншин, особливо в умовах конфлікту на Сході України. Про це заявила Уповноважений ВРУ з прав людини Валерія Лутковська під час міжнародної конференції “Два з половиною роки конфлікту: вплив на толерантність і сприйняття меншин”, передає УНН.
“Два з половиною роки конфлікту принесли величезну кількість проблем для України, до яких, як виявилося, ми не були готові. Сьогодні наша увага буде зосереджена на тому, настільки цей конфлікт вплинув на стан дотримання прав меншин. Ми зможемо комплексно оцінити ситуацію, що склалася, у яких питаннях не вистачає впливу державних органів, а де нам необхідна допомога міжнародних організацій та їхня експертна підтримка”, — зазначила В.Лутковська.
Водночас, представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Пабло Матеу відзначив ключову роль інформаційно-роз’яснювальної роботи серед дітей та молоді, адже формування особистості людини і її сприйняття різноманіття формується змалечку.
У свою чергу, голова Місії МОМ в Україні Манфред Профазі наголосив на тому, що як суспільство ставиться до слабких, є свідченням того, настільки демократичним є це суспільство.
“В Україні існували проблеми зі сприйняттям меншин і до конфлікту на сході, а з його початком вони лише загострилися. У цьому зв’язку нам необхідно об’єднати зусилля з метою сприяння різноманітності та формування концепції рівності в Україні”, — додав Манфред Профазі.
У відомстві зазначили, що за результатом обговорень планується розробити рекомендації для уряду з метою сприяння різноманітності та підвищення рівня толерантності в Україні.