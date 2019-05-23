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Омбудсмен уточняет информацию о местонахождении восьми пленных на Донбассе военных

Омбудсмен уточняет информацию о местонахождении восьми пленных на Донбассе военных

Киев  •  УНН

 • 10358 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Офис омбудсмена уточняет информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащих из состава Объединенных сил, по предварительной информации были задержаны боевиками. Об этом написала в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Уточняем информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащих из состава Объединенных сил, которые 22 мая попали на временно-оккупированную территорию в районе населенного пункта Новотроицкое", - сказала Денисова.

По ее словам, соответствующие сведения были внесены в ЕРДР по факту совершения уголовного преступления по ст.146 ч.2 УК Украины.

"С целью выяснения всех обстоятельств происшествия и мер, которые осуществляются для освобождения военнослужащих, мы обратились к Начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игоря Криштуна и к Соединенном центру по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС", - написала омбудсмен.

Она подчеркнула, что это событие находится на ее личном контроле.

Как сообщал УНН, по предварительной информации, на этой неделе восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.

Министерство обороны Украины выясняет обстоятельства, при которых восемь военнослужащих оказались в плену боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.

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