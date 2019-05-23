Омбудсмен уточнює інформацію про місцезнаходження восьми полонених на Донбасі військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Офіс омбудсмена уточнює інформацію щодо місцезнаходження восьми українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, які за попередньою інформацією були затримані бойовиками. Про це написала у Facebook Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Уточнюємо інформацію щодо місцезнаходження восьми українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, які 22 травня потрапили на тимчасово-окуповану територію в районі населеного пункту Новотроїцьке”, — сказала Денісова.
З її слів, відповідні відомості було внесено до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення за ст.146 ч.2 КК України.
“З метою з’ясування усіх обставин події та заходів, які здійснюються для звільнення військовослужбовців, ми звернулися до Начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Ігоря Криштуна та до Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС”, — написала омбудсмен.
Вона підкреслила, що ця подія перебуває на її особистому контролі.
Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією, цього тижня вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками.
Міністерство оборони України з’ясовує обставини, за яких восьмеро військовослужбовців опинились у полоні бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу.