Омбудсмен РФ еще не подала заявление в суд о встрече с Одинцовым - адвокат

"Сейчас Татьяна Николаевна (Москалькова - ред.) готовит заявление в Апелляционный суд Киева с просьбой разрешить ей встречу с Одинцовым. Данное обращение будет подано и мы будем ждать реакции Апелляционного суда Киева", - сказал адвокат.



В.Рыбин добавил, что соответствующее заявление будет подано в суд сегодня.



Как сообщал УНН, омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой надо получить решение апелляционного суда, а также согласование Министерства иностранных дел для того, чтобы попасть на встречу к украинскому военному Максиму Одинцову, которого обвиняют в госизмене.



26 июня Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев.