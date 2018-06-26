Омбудсмен РФ еще не подала заявление в суд о встрече с Одинцовым - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Омбудсмен Российской Федерация Татьяна Москалькова готовит заявление в Апелляционный суд Киева о предоставлении ей разрешения на встречу с украинским военным Максимом Одинцовым, обвиняемым в государственной измене. Заявление будет подано в суд сегодня. Об этом рассказал УНН адвокат Одинцова Валентин Рыбин.
"Сейчас Татьяна Николаевна (Москалькова - ред.) готовит заявление в Апелляционный суд Киева с просьбой разрешить ей встречу с Одинцовым. Данное обращение будет подано и мы будем ждать реакции Апелляционного суда Киева", - сказал адвокат.
В.Рыбин добавил, что соответствующее заявление будет подано в суд сегодня.
Как сообщал УНН, омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой надо получить решение апелляционного суда, а также согласование Министерства иностранных дел для того, чтобы попасть на встречу к украинскому военному Максиму Одинцову, которого обвиняют в госизмене.
26 июня Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев.