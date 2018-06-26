Омбудсмен РФ ще не подала заяву до суду про зустріч з Одінцовим – адвокат

"Зараз Тетяна Миколаївна (Москалькова – ред.) готовить заяву до Апеляційний суд Києва з проханням дозволити їй зустріч з Одінцовим. Дане звернення буде подане і ми будемо чекати реакції Апеляційного суду Києва", - сказав адвокат.



В.Рибін додав, що відповідна заява буде подана до суду сьогодні.



Як повідомляв УНН, омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій треба отримати рішення апеляційного суду, а також погодження Міністерства закордонних справ для того, щоб потрапити на зустріч до українського військового Максима Одінцова, обвинуваченого у держзраді.



26 червня Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва.