Омбудсмен РФ ще не подала заяву до суду про зустріч з Одінцовим – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Омбудсмен Російської Федерація Тетяна Москалькова готує заяву до Апеляційного суду Києва про надання їй дозволу на зустріч з українським військовим Максимом Одінцовим, обвинуваченим у державній зраді. Заява буде подана до суду сьогодні. Про це розповів УНН адвокат Одінцова Валентин Рибін.
"Зараз Тетяна Миколаївна (Москалькова – ред.) готовить заяву до Апеляційний суд Києва з проханням дозволити їй зустріч з Одінцовим. Дане звернення буде подане і ми будемо чекати реакції Апеляційного суду Києва", - сказав адвокат.
В.Рибін додав, що відповідна заява буде подана до суду сьогодні.
Як повідомляв УНН, омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій треба отримати рішення апеляційного суду, а також погодження Міністерства закордонних справ для того, щоб потрапити на зустріч до українського військового Максима Одінцова, обвинуваченого у держзраді.
26 червня Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва.