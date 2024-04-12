Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных

Родственников пленных и пропавших без вести защитников и защитниц, а также гражданских лиц, незаконно удерживаемых рф, призывают подавать заявку в Личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом написал омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Заявку в Личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными можно оставить по ссылке.

Нужно предоставлять всю известную информацию о родном или близком человеке, ведь это может помочь для его розыска и обмена. Однако, поскольку не все сведения о пленном или пропавшем без вести могут быть известны, заполнять все поля заявки необязательно.

При этом особенно важны поля "гражданство" и "этническая принадлежность".

Итак, внесите изменения, дополнительные факты, как только они станут вам известны. Возможно, именно эти данные сыграют ключевую роль для освобождения близкого вам человека из российской неволи - написал Дмитрий Лубинец.

Добавим

По его данным, по состоянию на 12 апреля 2024 года удалось вернуть домой 3135 украинцев и украинок. Работа над возвращением всех военнопленных и незаконно удерживаемых россией гражданских продолжается.

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