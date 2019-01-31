Омбудсмен обсудила с послом ОБСЕ вопрос обмена заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с координатором СММ ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем вопрос обмена заложников. Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает УНН.
"Обсудили вопросы по работе гуманитарного подгруппы ТКГ по обеспечению освобождения и обмена заложников и лиц, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, в рамках Минских договоренностей", - сообщила Омбудсмен.
Она отметила, что возможности обмена остаются одним из главных вопросов.
"Поэтому мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать", - написала Денисова.
Кроме того, на встрече они рассмотрели вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. По словам Денисовой, очередная передача состоится в первую неделю февраля.
Омбудсмен проинформировала Фриша о ситуации по освобождению украинских военнопленных.
"Тони Фриш поддерживает украинскую позицию относительно обращения с нашими моряками как с военнопленными в соответствии с нормами Женевской Конвенции 1949 года", - отметила уполномоченная.
Кроме того, она выразила свою обеспокоенность относительно политзаключенного Павла Гриба и просьбу посодействовать предоставлению заключенному гражданину Украины немедленной медицинской помощи.
"Тони Фриш пообещал мне обратиться к представителям МККК, чтобы они в свою очередь посетили узника Кремля и по возможности помогли с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения", - отметила Денисова.
Как сообщал УНН, украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке.
Напомним, Россия в Минске категорически отказалась обсуждать передачу россиян в обмен на политзаключенных Кремля украинцев.