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Омбудсмен обговорила з послом ОБСЄ питання обміну заручників

Омбудсмен обговорила з послом ОБСЄ питання обміну заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з координатором СММ ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, послом Тоні Фрішем питання обміну заручників. Про це Денісова повідомила у Facebook, передає УНН.

"Обговорили питання щодо роботи гуманітарної підгрупи ТКГ стосовно забезпечення звільнення та обміну заручників та осіб, які незаконно утримуються на непідконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей, у рамках Мінських домовленостей", - повідомила Омбудсмен.

Вона зазначила, що можливості обміну залишаються одним з головних питань.

"Тому ми з Паном Фрішем відмітили, що готові до обміну у будь-якому форматі та намагаємось це зробити", - написала Денісова.

Крім того, на зустрічі вони розглянули питання щодо передачі громадян України, яких було затримано до конфлікту. За словами Денісової, чергова передача відбудеться у перший тиждень лютого.

Омбудсмен поінформувала Фріша стосовно ситуації щодо звільнення українських військовополонених.

"Тоні Фріш підтримує українську позицію стосовно поводження з нашими моряками як з військовополоненими згідно норм Женевської Конвенції 1949 року", - зазначила уповноважена.

Крім того, вона висловила своє занепокоєння щодо політв’язня Павла Гриба і прохання посприяти наданню ув’язненому громадянину України негайної медичної допомоги.

"Тоні Фріш пообіцяв мені звернутися до представників МКЧХ, щоб вони у свою чергу відвідали в’язня Кремля і за можливості допомогли з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування", - зазначила Денісова.

Як повідомляв УНН, Українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Нагадаємо, Росія у Мінську категорично відмовилася обговорювати передачу росіян в обмін на політв'язнів Кремля українців.

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