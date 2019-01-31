Омбудсмен обговорила з послом ОБСЄ питання обміну заручників

"Обговорили питання щодо роботи гуманітарної підгрупи ТКГ стосовно забезпечення звільнення та обміну заручників та осіб, які незаконно утримуються на непідконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей, у рамках Мінських домовленостей", - повідомила Омбудсмен.

Вона зазначила, що можливості обміну залишаються одним з головних питань.

"Тому ми з Паном Фрішем відмітили, що готові до обміну у будь-якому форматі та намагаємось це зробити", - написала Денісова.

Крім того, на зустрічі вони розглянули питання щодо передачі громадян України, яких було затримано до конфлікту. За словами Денісової, чергова передача відбудеться у перший тиждень лютого.

Омбудсмен поінформувала Фріша стосовно ситуації щодо звільнення українських військовополонених.

"Тоні Фріш підтримує українську позицію стосовно поводження з нашими моряками як з військовополоненими згідно норм Женевської Конвенції 1949 року", - зазначила уповноважена.

Крім того, вона висловила своє занепокоєння щодо політв’язня Павла Гриба і прохання посприяти наданню ув’язненому громадянину України негайної медичної допомоги.

"Тоні Фріш пообіцяв мені звернутися до представників МКЧХ, щоб вони у свою чергу відвідали в’язня Кремля і за можливості допомогли з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування", - зазначила Денісова.

Як повідомляв УНН, Українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Нагадаємо, Росія у Мінську категорично відмовилася обговорювати передачу росіян в обмін на політв'язнів Кремля українців.