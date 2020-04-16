Омбудсмен отметила высокие риски заражения COVID-19 в ромских поселениях

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что ромское население в условиях эпидемии коронавируса стало еще более незащищенным, ведь из-за неудовлетворительного санитарного состояния в цыганских поселениях есть больший риск заболеть COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.