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Омбудсмен отметила высокие риски заражения COVID-19 в ромских поселениях

Омбудсмен отметила высокие риски заражения COVID-19 в ромских поселениях

Киев  •  УНН

 • 11059 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что ромское население в условиях эпидемии коронавируса стало еще более незащищенным, ведь из-за неудовлетворительного санитарного состояния в цыганских поселениях есть больший риск заболеть COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

“Предметом особого внимания Уполномоченного ВРУ по правам человека по правам человека остается вопрос соблюдения равенства прав и свобод представителей ромского национального меньшинства, как наиболее дискриминированной, сегрегированной и маргинализированной группы общества. В условиях распространения коронавирусной инфекции проблемы, с которыми сталкивается ромское население во всех сферах общественной жизни, приобрели еще большую остроту и актуальность”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ромские общины, в частности проживающих в стихийных поселениях, на данный момент, являются наиболее незащищенными перед угрозой стремительного распространения опасной болезни. Об этом информируют и общественные активисты, которые занимаются вопросами защиты прав ромов в Закарпатской области.

Основными факторами риска являются неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние в ромских поселениях, большое скопление людей на небольшой территории, неудовлетворительные жилищные условия ромов, несоблюдение ими правил карантинного режима.

“Вместе с тем подавляющее большинство ромских семей из-за тотальной бедности не в состоянии обеспечить себя необходимыми средствами защиты, продуктами питания, лекарствами. Кроме того, согласно информации, распространенной в СМИ ромскими правозащитниками, некоторые злоумышленники, прибегая к мошенническим действиям, отбирают у цыган социальные карточки, заверив их, что соцвыплаты приостановлены, зато они будут обеспечены продуктовыми наборыми”, — говорится в сообщении.

По мнению Уполномоченного, нужно принимать меры превентивного характера: проводить разъяснительную работу среди жителей компактных поселений о необходимости соблюдения правил противоэпидемических требований, обеспечить их необходимыми средствами защиты, проводить медицинские осмотры, тестирование на COVID-19.

Напомним, в Украине 9:00 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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