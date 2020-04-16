Омбудсмен наголосила на високих ризиках зараження COVID-19 у ромських поселеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова зазначила, що ромське населення в умовах епідемії коронавірусу стало ще більш незахищеним, адже через незадовільний санітарний стан у ромських поселеннях є більший ризик захворіти на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.
“Предметом особливої уваги Уповноваженого ВРУ з прав людини з прав людини залишається питання дотримання рівності прав і свобод представників ромської національної меншини, як найбільш дискримінованої, сегрегованої та маргіналізованої групи суспільства. В умовах поширення коронавірусної інфекції проблеми, з якими стикається ромське населення у всіх сферах суспільного життя, набули ще більшої гостроти та актуальності”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ромські громади, зокрема які мешкають у стихійних поселеннях, наразі, є найбільш незахищеними перед загрозою стрімкого поширення небезпечної хвороби. Про це інформують і громадські активісти, які опікуються питаннями захисту прав ромів у Закарпатській області.
Основними чинниками ризику є незадовільний санітарно-гігієнічний стан у ромських поселеннях, велике скупчення людей на невеликій території, незадовільні житлові умови ромів, недотримання ними правил карантинного режиму тощо.
“Водночас переважна більшість ромських родин через тотальну бідність не в змозі забезпечити себе необхідними засобами захисту, продуктами харчування, ліками. Окрім того, відповідно до інформації, поширеної у ЗМІ ромськими правозахисниками, деякі зловмисники, вдаючись до шахрайських дій, відбирають у ромів соціальні картки, запевнивши їх, що соцвиплати призупинені, натомість їх буде забезпечено продуктовими набори”, — йдеться у повідомленні.
На переконання Уповноваженого, потрібно вживати заходів превентивного характеру: проводити роз’яснювальну роботу серед мешканців компактних поселень щодо необхідності дотримання правил протиепідемічних вимог, забезпечити їх необхідними засобами захисту, проводити медичні огляди, тестування на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальні.