Омбудсмен наголосила на високих ризиках зараження COVID-19 у ромських поселеннях

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова зазначила, що ромське населення в умовах епідемії коронавірусу стало ще більш незахищеним, адже через незадовільний санітарний стан у ромських поселеннях є більший ризик захворіти на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена України.