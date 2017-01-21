Омбудсмен: АТО не входит в основания для прекращения выплаты пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Такого основания для прекращения выплаты пенсии, как антитеррористическая операция, нет. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Мы перестали платить те социальные выплаты, не зависящие от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии абсолютно незаконно, при том, что такого основания для прекращения выплаты пенсии, как АТО, нет", - заявила В.Лутковская.
Она добавила, что "с большим сарказмом" относится к идее, что "пенсионер, который получает 1,8-1,2 тыс. грн, будет финансировать терроризм", как и одинокая мать с ребенком на руках.
По словам В.Лутковской, Украина обязана платить пенсии, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть оккупированные территории.