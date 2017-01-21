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Омбудсмен: АТО не входить до підстав для припинення виплати пенсії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Такої підстави для припинення виплати пенсії, як антитерористична операція, немає. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Ми перестали платити ті соціальні виплати, які не залежать від проведення АТО. Ми перестали платити пенсії абсолютно незаконно, при тому, що такої підстави для припинення виплати пенсії, як АТО, немає", - заявила В.Лутковська.

Вона додала, що "з великим сарказмом" ставиться до ідеї, що "пенсіонер, який отримує 1,8-1,2 тис. грн, буде фінансувати тероризм", як і одинока мати з дитиною на руках.

За словами В.Лутковської, Україна зобов'язане платити пенсії, а якщо немає такого механізму, то це проблеми держави, а не пенсіонерів, які не можуть залишити окуповані території.

Українські Національні Новини

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