Омбудсман подтвердил, что усыновление российским политиком ребенка из Херсона стало первым зафиксированным фактом изменения данных украинского ребенка и является геноцидом

Украина будет разыскивать Маргариту Прокопенко из Херсона, которую россияне вывезли из города и которую "усыновил" российский политик миронов, изменив ребенку фамилию, имя и отчество. Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Омбудсмен Украины сообщил, что получил обращение от женщины, которая является опекуном родной сестры Маргариты Прокопенко, которую вывезли в россию и переименовали. Женщина попросила содействие в установлении места пребывания Маргариты и оформления опеки над ней.

Усыновление Маргариты стало первым зафиксированным фактом изменения имени и фамилии украинского ребенка гражданами рф. Усыновление украинских детей в рф - незаконно. По международным и национальным нормам для того, чтобы иностранцы могли усыновить украинского ребенка нужно сообщить Украине и получить согласие на усыновление. Однако россия пытается обойти это и насильно предоставляет украинским детям российское гражданство. Что тоже является преступлением! Напомню: принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую - это геноцид! - написал Дмитрий Лубинец.

Призыв к международной реакции

Он добавил, что имеющиеся факты являются основанием для уголовного расследования и выдачи очередных ордеров, и призвал международное сообщество отреагировать на очередное военное преступление россиян и помочь вернуть похищенных россией детей.

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Также он сообщил, что обратится к партнерам и международным организациям, чтобы на примере дела Маргариты Прокопенко осудить принудительный вывоз и усыновление украинского ребенка, а также признать это геноцидом и способствовать возвращению украинских детей домой.

Напомним

СМИ сообщали, что российский политик сергей миронов вместе с женой инной варламовой "усыновили" вывезенного из Украины ребенка - Маргариту Прокопенко, которая на момент оккупации находилась в детском доме в возрасте 10 месяцев. Семья мироновых дала девочке новое имя - "Марина Сергеевна Миронова" и оформили российское гражданство.

Дмитрий Лубинец сообщил, Маргарита имеет родную шестилетнюю сестру и трехлетнего брата. Сестра проживает с опекуном, а судьба брата Маргариты не известна. Известно только, что он также находился в Херсоне во время оккупации.

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