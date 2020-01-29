Олимпийский комитет Японии подаст заявку Саппоро на проведение зимней Олимпиады-2030
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Олимпийский комитет Японии в среду принял решение одобрить заявку северного города Саппоро (префектура Хоккайдо) на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщило агентство Kyodo, пишет УНН.
Теперь вопрос будет согласовываться с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Саппоро изначально хотел претендовать на проведение Игр 2026 года, однако после землетрясения два года назад отменил это решение. Президент МОК Томас Бах ранее положительно оценил Саппоро как кандидата на проведение Олимпиады в 2030 году. Кроме того, Саппоро в этом году примет марафонский забег летних Игр, поскольку погода там более прохладная по сравнению с Токио.
Саппоро принимал зимние Олимпийские игры в 1972 году.
Напомним, организаторы Олимпийских игр-2020 в японской столице Токио представили дизайн билетов на предстоящие соревнования.