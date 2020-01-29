Олімпійський комітет Японії подасть заявку Саппоро на проведення зимової Олімпіади-2030
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Олімпійський комітет Японії у середу прийняв рішення схвалити заявку північного міста Саппоро (префектура Хоккайдо) на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року. Про це повідомило агентство Kyodo, пише УНН.
Тепер питання буде узгоджуватися з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).
Саппоро спочатку хотів претендувати на проведення Ігор 2026 року, проте після землетрусу два роки тому скасував це рішення. Президент МОК Томас Бах раніше позитивно оцінив Саппоро як кандидата на проведення Олімпіади в 2030 році. Крім того, Саппоро в цьому році прийме марафонський забіг літніх Ігор, оскільки погода там більш прохолодна в порівнянні з Токіо.
Саппоро приймав зимові Олімпійські ігри в 1972 році.
Нагадаємо, організатори Олімпійських ігор-2020 в японській столиці Токіо представили дизайн квитків на майбутні змагання.