Олімпіада-2020: у Токіо представили дизайн квитків на Ігри

В оформленні використані прямокутники і квадрати, які містить в собі емблема Олімпіади-2020.

Чотири традиційних японських кольори, в яких виконаний дизайн — червоний, синій, пурпуровий (колір японської гліцинії) і зелений — за задумом, відображають чотири пори року.

Кольорове маркування квитків різниться в залежності від місця проведення змагань. Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Також зазначимо, що наприкінці минулого року в Токіо відкрили п’ятиповерховий національний стадіон, на якому будуть проходити церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.

Окрім того, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на засіданні виконкому організації разом з оргкомітетом Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо оголосив Парк Одорі в японському Саппоро місцем проведення олімпійського марафону.

Behold your #Tokyo2020 Games Tickets!



Take your first lk at the tickets you will be using in just a few months to attend the most advanced, sustainable and innovative Olympic and Paralympic Games in history.



It's the Year of #Tokyo2020! pic.twitter.com/Tm72rBZdB9

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) January 15, 2020