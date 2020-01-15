Олімпіада-2020: у Токіо представили дизайн квитків на Ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Організатори Олімпійських ігор-2020 в японській столиці Токіо представили дизайн квитків на майбутні змагання, пише УНН з посиланням на пресслужбу Оргкомітету Олімпійських Ігор.
В оформленні використані прямокутники і квадрати, які містить в собі емблема Олімпіади-2020.
Чотири традиційних японських кольори, в яких виконаний дизайн — червоний, синій, пурпуровий (колір японської гліцинії) і зелений — за задумом, відображають чотири пори року.
Кольорове маркування квитків різниться в залежності від місця проведення змагань. Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
Також зазначимо, що наприкінці минулого року в Токіо відкрили п’ятиповерховий національний стадіон, на якому будуть проходити церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.
Окрім того, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на засіданні виконкому організації разом з оргкомітетом Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо оголосив Парк Одорі в японському Саппоро місцем проведення олімпійського марафону.
Behold your #Tokyo2020 Games Tickets!
Take your first lk at the tickets you will be using in just a few months to attend the most advanced, sustainable and innovative Olympic and Paralympic Games in history.
It's the Year of #Tokyo2020! pic.twitter.com/Tm72rBZdB9