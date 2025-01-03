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Україна та Британія обговорили укладення двосторонньої угоди про зміцнення партнерства

Україна та Британія обговорили укладення двосторонньої угоди про зміцнення партнерства

Київ • УНН

 • 38058 перегляди

Відбувся п'ятий раунд переговорів між Україною та Великою Британією щодо укладення угоди про поглиблення партнерства. Проєкт документа знаходиться на завершальному етапі узгодження.

Україна та Велика Британія провели п’ятий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.

Деталі

Перемовини відбулися у розвиток домовленостей, яких досягли Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час телефонної розмови 23 грудня 2024 року.

Узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі.

Вдячні Сполученому Королівству за лідерство в підтримці України. Укладення нової фундаментальної угоди між нашими державами стане історичною подією в нашій співпраці,

- зазначив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, який очолив українську команду на переговорах.

За його словами, це вкотре доводить, що Велика Британія була, є й буде надійним другом і партнером України.

Делегації України та Великої Британії узгодили наступні кроки щодо завершення роботи над текстом угоди.

Нагадаємо

У грудні минулого року Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання критично важливого обладнання для посилення оборони. Зокрема, Україна отримає системи для посилення військово-морського флоту, протиповітряної оборони та боротьби з дронами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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