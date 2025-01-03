Украина и Великая Британия обсудили заключение двустороннего соглашения об укреплении партнерства
Киев • УНН
Состоялся пятый раунд переговоров между Украиной и Великой Британией по заключению соглашения об углублении партнерства. Проект документа находится на завершающем этапе согласования.
Украина и Великобритания провели пятый раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.
Детали
Переговоры состоялись в развитие договоренностей, которых достигли Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора 23 декабря 2024 года.
Согласование проекта документа находится на завершающем этапе.
Благодарны Соединенному Королевству за лидерство в поддержке Украины. Заключение нового фундаментального соглашения между нашими государствами станет историческим событием в нашем сотрудничестве,
По его словам, это в очередной раз доказывает, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины.
Делегации Украины и Великобритании согласовали следующие шаги по завершению работы над текстом соглашения.
Напомним
В декабре прошлого года Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает поставки критически важного оборудования для усиления обороны. В частности, Украина получит системы для усиления военно-морского флота, противовоздушной обороны и борьбы с дронами.