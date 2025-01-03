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Украина и Великая Британия обсудили заключение двустороннего соглашения об укреплении партнерства

Украина и Великая Британия обсудили заключение двустороннего соглашения об укреплении партнерства

Киев  •  УНН

 • 3421 просмотра

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Состоялся пятый раунд переговоров между Украиной и Великой Британией по заключению соглашения об углублении партнерства. Проект документа находится на завершающем этапе согласования.

Украина и Великобритания провели пятый раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

Детали

Переговоры состоялись в развитие договоренностей, которых достигли Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора 23 декабря 2024 года.

Согласование проекта документа находится на завершающем этапе.

Благодарны Соединенному Королевству за лидерство в поддержке Украины. Заключение нового фундаментального соглашения между нашими государствами станет историческим событием в нашем сотрудничестве,

- отметил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который возглавил украинскую команду на переговорах.

По его словам, это в очередной раз доказывает, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины.

Делегации Украины и Великобритании согласовали следующие шаги по завершению работы над текстом соглашения.

Напомним

В декабре прошлого года Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине, который включает поставки критически важного оборудования для усиления обороны. В частности, Украина получит системы для усиления военно-морского флота, противовоздушной обороны и борьбы с дронами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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