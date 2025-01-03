Україна продовжила безвіз для громадян Британії: на який термін

Україна продовжила безвізовий режим в’їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 30 січня 2026 року. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"... продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року", - йдеться в указі №12/2025.

Цей документ набирає чинності з дня його опублікування.

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