Україна продовжила безвіз для громадян Британії: на який термін

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Президент Зеленський підписав указ про продовження безвізового режиму для громадян Великої Британії до 30 січня 2026 року. Термін перебування в Україні не може перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

Україна продовжила безвізовий режим в’їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 30 січня 2026 року. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"... продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року", - йдеться в указі №12/2025.

Цей документ набирає чинності з дня його опублікування.

Україна й Британія провели 4-й раунд переговорів про угоду щодо поглиблення партнерства12.12.24, 23:19 • 79671 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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