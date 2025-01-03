Украина продлила безвиз для граждан Британии: на какой срок
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Великобритании до 30 января 2026 года. Срок пребывания в Украине не может превышать 90 дней в течение 180 дней.
Украина продлила безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2026 года. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
«... продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2026 года», - говорится в указе №12/2025.
Этот документ вступает в силу со дня его опубликования.
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