Украина продлила безвиз для граждан Британии: на какой срок

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 71590 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 131660 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 138077 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 217026 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 171016 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 163025 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 127815 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 120606 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 133536 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 162499 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
30 тысяч дронов и около 3 тысяч ракет: Шмыгаль рассказал о задачах для ОПК

30 тысяч дронов и около 3 тысяч ракет: Шмыгаль рассказал о задачах для ОПК

 • 54600 просмотра
Минобороны: командиры будут отчитываться о поражении врага через приложение "Армія+"

Минобороны: командиры будут отчитываться о поражении врага через приложение "Армія+"

 • 50919 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

 • 92220 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 106628 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

17:46 • 55845 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 106628 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 131648 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 129041 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 217014 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 198475 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

20:01 • 6337 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

19:37 • 11331 просмотра
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

18:29 • 25951 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

17:46 • 55845 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

 • 92220 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украина продлила безвиз для граждан Британии: на какой срок

Украина продлила безвиз для граждан Британии: на какой срок

Киев  •  УНН

 • 6396 просмотра

Read in English

Президент Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Великобритании до 30 января 2026 года. Срок пребывания в Украине не может превышать 90 дней в течение 180 дней.

Украина продлила безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2026 года. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«... продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2026 года», - говорится в указе №12/2025.

Этот документ вступает в силу со дня его опубликования.

Украина и Великобритания провели 4-й раунд переговоров о соглашении по углублению партнерства12 дек. 2024, 21:19 • 79380 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина