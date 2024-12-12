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Украина и Великобритания провели 4-й раунд переговоров о соглашении по углублению партнерства

Украина и Великобритания провели 4-й раунд переговоров о соглашении по углублению партнерства

Киев  •  УНН

 • 2525 просмотра

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Состоялся четвертый раунд переговоров между Украиной и Великобританией по новому соглашению о партнерстве. Стороны отметили существенный прогресс в согласовании ключевых разделов документа.

Украина и Великобритания провели четвертый раунд переговоров по заключению соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

Переговоры касаются двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству в продолжение договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Отмечается, что во время переговоров стороны тщательно проанализировали изменения в проект документа и отметили существенный прогресс в согласовании его ключевых разделов.

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Украинскую сторону на переговорах возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, который поблагодарил Соединенное Королевство за лидерство в поддержке Украины.

Заключение нового соглашения о более сильном и глубоком партнерстве между нашими государствами станет важным практическим свидетельством того, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины во всех сферах - от безопасности до экономики, от правового сотрудничества до культуры и искусства

- отметил Игорь Жовква.

Офис добавляет, что делегации Украины и Великобритании согласовали следующие шаги по дальнейшей работе над текстом соглашения.

Напомним,

Президент Украины обсудил с Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном План победы и военную помощь. Особое внимание уделено дальнобойному оружию и поддержке на пути к НАТО.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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