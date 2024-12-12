Украина и Великобритания провели 4-й раунд переговоров о соглашении по углублению партнерства
Киев • УНН
Состоялся четвертый раунд переговоров между Украиной и Великобританией по новому соглашению о партнерстве. Стороны отметили существенный прогресс в согласовании ключевых разделов документа.
Украина и Великобритания провели четвертый раунд переговоров по заключению соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.
Детали
Переговоры касаются двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству в продолжение договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Отмечается, что во время переговоров стороны тщательно проанализировали изменения в проект документа и отметили существенный прогресс в согласовании его ключевых разделов.
Украинскую сторону на переговорах возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, который поблагодарил Соединенное Королевство за лидерство в поддержке Украины.
Заключение нового соглашения о более сильном и глубоком партнерстве между нашими государствами станет важным практическим свидетельством того, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины во всех сферах - от безопасности до экономики, от правового сотрудничества до культуры и искусства
Офис добавляет, что делегации Украины и Великобритании согласовали следующие шаги по дальнейшей работе над текстом соглашения.
Напомним,
Президент Украины обсудил с Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном План победы и военную помощь. Особое внимание уделено дальнобойному оружию и поддержке на пути к НАТО.