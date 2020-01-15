Олимпиада-2020: в Токио представили дизайн билетов на Игры
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Организаторы Олимпийских игр-2020 в японской столице Токио представили дизайн билетов на предстоящие соревнования, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета Олимпийских Игр.
В оформлении использованы прямоугольники и квадраты, которые содержит в себе эмблема Олимпиады-2020.
Четыре традиционных японских цвета, в которых выполнен дизайн — красный, синий, пурпурный (цвет японской глицинии) и зеленый — по замыслу, отражают четыре времени года.
Цветовая маркировка билетов различается в зависимости от места проведения соревнований. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Также отметим, что в конце прошлого года в Токио открыли пятиэтажный национальный стадион, на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике и футболу.
Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации вместе с оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил Парк Одори в японском Саппоро местом проведения олимпийского марафона.
Behold your # Tokyo2020 Games Tickets!
Take your first lk at the tickets you will be using in just a few months to attend the most advanced, sustainable and innovative Olympic and Paralympic Games in history.
It’s the Year of # Tokyo2020 ! pic.twitter.com/Tm72rBZdB9