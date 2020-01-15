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Олимпиада-2020: в Токио представили дизайн билетов на Игры

Олимпиада-2020: в Токио представили дизайн билетов на Игры

Киев  •  УНН

 • 13879 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Организаторы Олимпийских игр-2020 в японской столице Токио представили дизайн билетов на предстоящие соревнования, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета Олимпийских Игр.

В оформлении использованы прямоугольники и квадраты, которые содержит в себе эмблема Олимпиады-2020.

Четыре традиционных японских цвета, в которых выполнен дизайн — красный, синий, пурпурный (цвет японской глицинии) и зеленый — по замыслу, отражают четыре времени года.

Цветовая маркировка билетов различается в зависимости от места проведения соревнований. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Также отметим, что в конце прошлого года в Токио открыли пятиэтажный национальный стадион, на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике и футболу.

Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации вместе с оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил Парк Одори в японском Саппоро местом проведения олимпийского марафона.

Behold your # Tokyo2020 Games Tickets!

Take your first lk at the tickets you will be using in just a few months to attend the most advanced, sustainable and innovative Olympic and Paralympic Games in history.

It’s the Year of # Tokyo2020 ! pic.twitter.com/Tm72rBZdB9

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) January 15, 2020

Украинские Национальные Новости

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