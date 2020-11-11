Олимпийский чемпион по боксу заразился коронавируса

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 18757 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 61891 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 103119 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 79267 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 91373 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101588 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101142 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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3 марта, 21:00 • 114434 просмотра

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бой между ведущими легковесами Райаном Гарсией (20-0, 17 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО) за звание временного чемпиона мира по версии WBC перенесен из-за проблем со здоровьем одного из бойцов, передает УНН со ссылкой на Twitter промоутера Эдди Хирна.

Причина переноса даты поединка - заражение Кэмпбелла коронавирусная инфекцией.

"К сожалению, Люк сдал положительный тест на коронавирус. Он проходит самоизоляцию и скоро вернется к тренировкам. Однако Кэмпбелл не сможет подготовиться к бою 5 декабря. Мы будем работать над новой дате с "DAZN" и "Golden Boy". Ждите только небольшой задержки этого невероятного боя", - написал Хирный.

Примечательно, что 33-летний британец не проводил бои с августа прошлого года, когда единогласным решением судей проиграл украинцу Василию Ломаченко.

Добавим также, Кэмпбелл в 2012 году выигрывал золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне.

Украинские Национальные Новости

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