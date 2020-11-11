Олімпійський чемпіон з боксу заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопад. УНН. Бій між провідними легковаговиками Райаном Гарсією (20-0, 17 КО) і Люком Кемпбеллом (20-3, 16 КО) за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC перенесений через проблеми зі здоров'ям одного з бійців, передає УНН з посиланням на Twitter промоутера Едді Хірна.
Причина переносу дати поєдинку - зараження Кемпбелла коронавірусною інфекцією.
"На жаль, Люк здав позитивний тест на коронавірус. Він проходить самоізоляцію і незабаром повернеться до тренувань. Однак Кемпбелл не зможе підготуватися до бою 5 грудня. Ми будемо працювати над новою датою з "DAZN" і "Golden Boy". Чекайте лише невеликої затримки цього неймовірного бою", - написав Хірн.
Примітно, що 33-річний британець не проводив бої з серпня минулого року, коли одноголосним рішенням суддів програв українцю Василю Ломаченку.
Додамо також, Кемпбелл у 2012 році вигравав золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні.