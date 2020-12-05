Олимпийский чемпион Абраменко в шаге от медали завершил выступление на этапе Кубка мира по фристайлу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Олимпийский чемпион-2018 украинец Александр Абраменко оказался четвертым на этапе Кубка мира по фристайлу в финской Руке, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
В финале наш спортсмен заработал одинаковую сумму баллов за прыжок - 118,1, как и россиянин Илья Буров, однако Абраменко проиграл по дополнительным показателям.
Дмитрий Котовский финишировал 9, Александр Окипнюк стал 15. Всего стартовало 32 спортсмена.
Среди женщин лучший результат показала Надежда Мохнацкого, финишировав 9. Анстасия Новосад получила 11 позицию. Обе спортсменки потеряли баллы из-за неудачных приземления. Ольга Полюк стала 20 в рейтинговой таблице результатов.
Примечательно, что это единственный этап Кубка мира в декабре.