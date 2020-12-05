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Олімпійський чемпіон Абраменко за крок до медалі завершив виступ на етапі Кубка світу з фрістайлу

Київ • УНН

 • 14375 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Олімпійський чемпіон-2018 українець Олександр Абраменко виявився четвертим на етапі Кубка світу з фрістайлу у фінській Руці, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.

У фіналі наш спортсмен заробив однакову суму балів за стрибок – 118,1, як і росіянин Ілля Буров, проте Абраменко програв за додатковими показниками.

Дмитро Котовський фінішував 9, Олександр Окіпнюк став 15. Усього стартувало 32 спортсмена.

Серед жінок найкращий результат показала Надія Мохнацька, фінішувавши 9. Анстасія Новосад отримала 11 позицію. Обидві спортсменки втратили бали через невдалі приземлення. Ольга Полюк є 20 у рейтинговій таблиці результатів.

Примітно, що це єдиний етап Кубка світу в грудні місяці.

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