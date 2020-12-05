Олімпійський чемпіон Абраменко за крок до медалі завершив виступ на етапі Кубка світу з фрістайлу

У фіналі наш спортсмен заробив однакову суму балів за стрибок – 118,1, як і росіянин Ілля Буров, проте Абраменко програв за додатковими показниками.

Дмитро Котовський фінішував 9, Олександр Окіпнюк став 15. Усього стартувало 32 спортсмена.

Серед жінок найкращий результат показала Надія Мохнацька, фінішувавши 9. Анстасія Новосад отримала 11 позицію. Обидві спортсменки втратили бали через невдалі приземлення. Ольга Полюк є 20 у рейтинговій таблиці результатів.

Примітно, що це єдиний етап Кубка світу в грудні місяці.